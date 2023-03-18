شكرا لبحثكم عن خبر وفد عسكري رفيع يصل الى سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء سلطان البقمي، ورئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية في الوزارة، اليوم، إلى محافظة سقطرى في زيارة تستغرق عدة أيام.

وأشارت مصادر لصحيفة ١٧ يوليو الإخبارية إلى أن من المقرر أن يجتمعوا عقب وصولهم إلى سقطرى مع المسؤولين في السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير القدرات العسكرية في المحافظة.