شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تنظم ورشة عمل تفسير بيانات مسح الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت الادارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات ورشة تفسير بيانات مسح الموارد والخدمات الصحية (HERAMS) بتمويل المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.

وتناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة 88 كادرًا من قيادات وزارة الصحة ومدراء مكاتب الصحة والمعلومات الصحية بالمحافظات المحررة، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، عدد من الموضوعات المتصلة بنظام رصد وتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية (HERAMS)، وعرض تقييمي عن برنامج الهيرمز ومكوناته، وخطوات تحديث ومتابعة البيانات وتحليلها عن طريق عرض لوحة المعلومات والتحليل الرئيسية، وعرض التقرير التفصيلي لنظام مراقبة الخدمات والموارد الصحية، وعرض لكيفية طلب بيانات الـ (HERAmS) والتغذية الراجعة للبيانات، ومعرفة استخدام بيانات النظام، ومعرفة الفجوات والمعوقات الرئيسية لتقييم خدمات الموارد الصحية، واستعراض وإقرار القائمة الأساسية للمرافق الصحية.

واكد وكيلا وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، على أهمية الورشة في التأسيس لمشاركة المعلومات ووضع التعريفات والتفسيرات لها..مشددين على ضرور الخروج بمخرجات تعزز منظومة العمل المعلوماتي الصحي وتقود إلى تقوية النظام الصحي وتطويره.