شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام القضاء

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "محسن يحيى طالب"، اليوم السبت، في مكتبه بالعاصمة عدن، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبحث معه التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية في كافة الاختصاصات المشتركة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي د. علي الأعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمين عام المجلس القاضي د. علي عطبوش، مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية في المحافظات المحررة.

وشرح رئيس مجلس القضاء، الوضع الاستثنائي الذي تعمل فيه السلطة القضائية بمختلف هيئاتها، مؤكداً على ضرورة اعتماد الموازنة العامة المقرّة من قبل المجلس رقماً واحداً.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بانتظام العمل في السلطة القضائية بعد إعادة تشكيل مجلس القضاء.

وأبدى رئيس الوزراء، استعداد الحكومة للوقوف إلى جانب السلطة القضائية، ودعم استقلالية القضاء، باعتباره الركيزة الأساسية للدولة.

كما أكد على استعداده لتلبية احتياجات ومتطلبات السلطة القضائية، وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل وأهمها الموازنة العامة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المعهد العالي للقضاء، لاستقبال الدفعة الجديدة (24).

حضر اللقاء وزير العدل القاضي بدر العارضة.