إب..قيادي حوثي يحتجز مواطنين في سجون خاصة داخل مكتب حكومي

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدث قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، سجوناً خاصة داخل مكتب حكومي بمدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن مدير عام هيئة الاراضي في محافظة اب القيادي الحوثي هاشم الشامي، استحدث سجونا خاصا في مبنى الإدارة، ويحتجز بداخلها عشرات المواطنين.



وأضافت أن القيادي الحوثي يختطف عشرات المواطنين من مستأجري عقارات وأراضي الدولة ويقوم بتخييرهم بين البقاء في السجن أو دفع جبايات مالية يحددها شخصياً.



ولفتت إلى أنه شوهد مواطنون بسجن خاص داخل فناء المبنى الحكومي وسط المطر والبرد، في أكدت المصادر وجود سجون أخرى داخل مبنى المكتب.



وخلال الأسابيع الأخيرة شن القيادي الحوثي وعدد من مدراء فروع الهيئة في المديريات حملات اختطاف طالت عشرات المستأجرين من أراضي وعقارات الدولة بهدف ابتزازهم ماليا أو إجبارهم على تسليم تلك العقارات.

