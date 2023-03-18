شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يغادر إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والوفد المرافق له، اليوم السبت، العاصمة الإماراتية أبوظبي، متجهين إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبية للدعوة الرسمية التي وجهتها الحكومة الروسية لقيادة المجلس.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس القائد والوفد المرافق له، عددا من اللقاءات مع المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول العديد من القضايا في بلادنا والمنطقة عموما، وفي مقدمتها الجهود الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وضمان حلٍ عادل لقضية الجنوب، بما يلبي تطلعات شعبنا.