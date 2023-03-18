مليشيا الحوثي تُفجّر منزل مواطن بمديرية صرواح غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تفجير منزل مواطن بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على منزل المواطن (عبدالعزيز أحمد الدولة) في منطقة الزور بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



وتأتي الحادثة بعد نحو شهر من تفجير المليشيا لستة منازل في ذات القرية ضمن جرائم ارهابية انتقامية تقوم بها المليشيا ضد المدنيين.



ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح.

