وفاة مهاجر أثيوبي غرقا في سد مائي بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مهاجر أثيوبي، الجمعة، غرقا في سد مائي بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مهاجرا أثيوبيا يعمل في محافظة البيضاء، يُدعى (علاء الدين صادوق 20 عاما) توفي غرقاً في سد بمديرية القرشية.



وأضافت أن (صادوق) توفي أثناء محاولته السباحة في السد، قبل أن يجري انتشال جثته في وقت لاحق من قبل فرق الغوص التابعة للدفاع المدني.



وتشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطاراً موسمية، ومعها امتلأت الحواجز والسدود المائية، وهو ما تسبب بتسجيل عدد من حالات الغرق جراء محاولة السباحة في تلك السدود والحواجز المائية.

