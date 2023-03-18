أبين.. إصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة بطقم تابع للانتقالي في المحفد

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة جنود، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقمًا عسكريًا يتبع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "عبوة ناسفة انفجرت، الجمعة، استهدفت طقمًا تابعًا للواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد".

وأوضح المصدر، أن الانفجار وقع في الطريق إلى الموقع التي يتواجد فيها اللواء، حيث كان الطقم في طريقه لتوزيع التغذية على الأفراد.

المصدر بيّن، أن الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى المحفد لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرارًا بالغة في الطقم.

وخلال الفترة الماضية، تعرضت قوات المجلس الانتقالي لهجمات متكررة خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجنود في مناطق مختلفة من أبين، فيما تشير أصابع الاتهام إلى وقوف "تنظيم القاعدة" خلف هذه الهجمات.