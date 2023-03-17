"CNN" الأمريكية تتحدث عن مباراة كرة القدم التي منحت "بعض المتعة" لليمنيين في ظل الحرب (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - الصور، التي التقطت في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت الآن آلاف المرات: حيث ملعب لكرة القدم، ممتلئ عن آخره يطل عليه جرف صخري، مع مستطيل أخضر فاتن يوفر تباينًا واضحًا مع السماء الزرقاء.



المشهد هو مدينة سيئون كثيفة الرياح والغبار في اليمن، حيث تجمع أكثر من 50 ألف شخص لمشاهدة نهائي كأس حضرموت بين شعب حضرموت واتفاق الحوطة في وقت سابق من شهر مارس.



كان النهائي هو الختام الرائع لبطولة محلية شاركت فيها فرق من جميع أنحاء حضرموت - وهي منطقة تغطي أكثر من 74000 ميل مربع في جنوب اليمن.



المصور والصحفي زين صالح الهندي كان حاضرًا لتصوير الحدث في استاد سيئون الأولمبي. وقال الهندي لشبكة سي إن إن سبورت: "معظم الناس لم يتمكنوا من دخول المباراة لأن الملعب أصبح ممتلئاً للغاية".



تمت مشاركة الصور التي نشرها الهندي على وسائل التواصل الاجتماعي للملعب المزدحم على نطاق واسع، ربما لأنها تقدم وجهة نظر مختلفة عن الدولة الصغيرة الواقعة على طرف شبه الجزيرة العربية.



وقال الهندي: "معظم الناس يحبون كرة القدم لأنها تمنحهم بعض المتعة"، مضيفا: "كنت سعيدًا جدًا لأن العالم سمع عن هذه المباراة ، لذلك كانت فرصة جيدة لليمن بأكمله."



الصراع المستمر



على مدى السنوات الثماني الماضية، تمزق اليمن بسبب الصراع مع تحالف تقوده السعودية يحاول سحق الحوثيين المدعومين من إيران.



أوقف وقف إطلاق النار في أبريل / نيسان 2022 جميع المعارك باستثناء معارك متقطعة، لكن البلاد لا تزال منقسمة بين الفصائل المتحاربة.



وفشلت الأطراف المتحاربة في تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول. لكن على الرغم من المخاوف من اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق مرة أخرى ، استمر الهدوء في القتال.



تتوسط عمان في مفاوضات بشأن صفقة لإنهاء الصراع على نطاق أوسع، وفقًا لتوقعات شهرية من تقرير مجلس الأمن.



"جزر كرة القدم" في بحر من حالة عدم اليقين



وسط آلام ومعاناة الحرب والمرض، يستمر الأمل في الملعب. فكرة القدم اليمنية مشهد مشابه تماما لما تشهده البلاد حاليا. إنها متقلبة وغير مستقرة للغاية.



مع ذلك، هناك العديد من القصص الملهمة في بعض الأماكن، "كما يقول يوري ليفي، مؤسس Babagol ، وهي علامة تجارية دولية لمحتوى كرة القدم.



وقال لشبكة سي إن إن سبورت: "الإرادة والرغبة في كرة القدم موجودة بكثرة - لا يهم المستوى، لا يهم الاحتراف أو غيره ".



انطلقت النسخة السابعة من كأس حضرموت، التي استضافتها المحافظة، بمشاركة 44 فريقًا يتنافسون في دور المجموعات قبل الانتقال إلى إحدى مباريات خروج المغلوب. وبحسب الهندي، فقد أقيمت جميع المباريات إما في مدينة سيئون القديمة أو مدينة المكلا الساحلية على بعد 220 ميلاً جنوبًا.



وفي المباراة النهائية بين شعب حضرموت واتفاق الحوطة، وضع إبراهيم بن فاضل اتفاق الحوطة في الصدارة قبل أن يعادل ماجد باسلوم النتيجة ليأخذ النهائي إلى ركلات الترجيح التي انتصر فيها اتفاق الحوطة 4-2 ليحقق الفوز.



توفر البطولة ملاذاً يمكن أن تستمر فيه كرة القدم. كما يوضح ليفي، أصبحت الرياضة مقتصرة على هذه "الجزر" (أماكن صغيرة ) في اليمن بينما يستمر الصراع.



يقول ليفي: "كأس حضرموت هي في الأساس الطريقة هو الأكثر استدامة في اليمن في الوقت الحاضر لتنظيم كرة القدم. تم إلغاء دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم في عام 2014 ولم يكن ممكنا استئنافه منذ اندلاع الصراع".



بالنظر إلى الانقسامات السياسية في البلاد، لم يكن الحصول على دوري وطني خيارًا. وهذا يفسر سبب اقتصار كرة القدم في اليمن إلى حد كبير على البطولات الإقليمية مثل كأس حضرموت، على الرغم من أن كأس العاصمة عدن اختتمت قبل أسبوع فقط أمام حشد كبير وملون مشابه.



وأضاف ليفي: "في الأساس، كانت كرة القدم في اليمن موجودة في شكل فقاعات ما دامت هناك بعض البؤر [ذات] مستويات أمنية تجعل ذلك ممكنًا. هذا هو سر عدم وجود دوري وطني ".



مستقبل واعد



في ديسمبر 2021، شارك منتخب اليمن تحت 15 سنة في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في المملكة العربية السعودية. وسحق اليمن البحرين 5-صفر قبل أن يتغلب على الأردن وسوريا ليلاقي مضيفة وجاره السعودية في النهائي.



حافظ لاعبو منتخب اليمن تحت 15 سنة على أعصابهم وفازوا على السعودية بركلات الترجيح ، مما دفع بالبلاد إلى حالة من الضجة والفرح .



تم نشر الصور على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لمدن من جميع أنحاء البلاد مليئة بالمشجعين الذين يحتفلون بإضاءة الألعاب النارية وأبواق السيارات وحتى إطلاق الرصاص في السماء.



"عندما رأينا المنتخب اليمني يلعب وينجح، كان فوز لليمن كله. يجتمعون ويشعرون بالسعادة، "حسبما يقول الهندي.



ويضيف ليفي: "لقد كان حدثًا نادرًا حقًا. لقد انتصروا على السعودية في السعودية. لذا أعتقد أن الفرحة كانت مضاعفة. حتى لو كنت تعيش في عدن، أعتقد أنه كان سببًا جيدًا للاحتفال ولحظة نادرة بالنسبة للشعب اليمني ليفخر بنفسه".



في وقت سابق من هذا العام، شارك اليمن في كأس الخليج العربي بالعراق. على الرغم من خسارته الكبيرة للبلد المضيف، إلا أن اليمن تخلف بهدفين فقط مع السعودية وسجل أول أهداف تنافسية للبلاد خلال ما يقرب من أربع سنوات في خسارة ضيقة 3-2 أمام جارته عمان.



يستمد ليفي الأمل من بلد آخر في المنطقة، إيران، حيث بعد الثورة، لم يكن لدى المشجعين دوري وطني لكرة القدم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.



وقال: "كانت هناك بطولة إقليمية فقط، لم يكن لدينا كرة القدم لتطويرها، لكنها [كرة القدم الإقليمية أو المحلية ] هي من أبقت كرة القدم على قيد الحياة".



يشير ليفي إلى أندية إيرانية مثل برسيبوليس والإستقلال، والتي استمرت بفضل البطولات الإقليمية المستقلة قبل عودة المسابقات الوطنية.



وفي حين أن أندية مثل شعب حضرموت واتفاق الحوطة بعيدة كل البعد عن المنافسة على المستوى الوطني ناهيك عن المنافسة الدولية فإن لحظات مثل نهائي كأس حضرموت تعطي الأمل على ما يبدو لعشاق كرة القدم في اليمن.



ربما تكون نافذة على مستقبل أكثر تفاؤلاً لعشاق الرياضة اليمني.

المصدر: سي إن إن القسم الرياضي