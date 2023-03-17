شكرا لبحثكم عن خبر الارياني: الحوثي يخطط للهدم في صتعاء القديمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على هدم اسواق "المحدادة، الحلقة، المنقالة" والتي تضم مئات المحلات الاثرية في مدينة صنعاء القديمة.

واوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيا الحوثي باشرت بوضع الخطط الإنشائية لإزالة الأسواق الاثرية وتحويلها إلى مزار على الطريقة الإيرانية، غير آبهة بوضع المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1986، وقائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في يوليو 2015.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي سبق وأن قامت بهدم مسجد النهرين التاريخي وتسويته بالأرض، والعبث بمواد بنائه وأحجاره التي لا تقدر بثمن، وهو أحد أقدم المساجد الأثرية في العالم وأبرز المعالم التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، وتم بناءه على يد احد الصحابة في القرن الاول هجري، ويزيد عمره عن 1300 عام.