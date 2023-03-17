تعز.. وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصير السياسي "محمد قحطان" المختطف لدى الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مئات المحتجين في محافظة تعز، الجمعة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان المختطف في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



جاء ذلك خلال وقفة حاشدة عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية وسط المدينة، جنوب غربي اليمن.



ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أطلقوا قحطان أيها الجبناء"، و"التماهي مع جريمة الإخفاء القسري لقحطان انتهاك صارخ للقيم الإنسانية".



كما رددوا هتافات بينها "يا صبيحي يا قحطان.. با نحرر اليمن"، و "يا مبعوث هذا عار.. المختطفين في خطر".



ويأتي الاحتجاج تزامنا مع مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتبادل الأسرى برعاية أممية في سويسرا.



وتواصل جماعة الحوثي اختطاف السياسي اليمني والقيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان منذ ما يزيد عن 8 سنوات، وترفض الكشف عن مصيره.

