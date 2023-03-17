على بعد 70 كيلو من ميناء الحديدة.. تعرض سفينة تجارية يونانية لهجوم مسلح قبالة اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - نُصحت السفن التي تسير على طريق البحر الأحمر مرورًا باليمن بأن تكون في حالة تأهب بعد تعرض سفينة شحن لإطلاق النار، اليوم الجمعة.



وقالت هيئة الإبلاغ عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن السفينة التجارية كانت على بعد 38 ميلا بحريا (70 كيلومترا) جنوب ميناء الحديدة عندما وقع الهجوم.



واقتربت إحدى السفن في الظلام إلى مسافة ميل بحري من الجانب الأيمن. حيث أبلغت سفينة الشحن عن أربع أو خمس رشقات نارية من بنادق آلية.



ورد فريق أمني مسلح على متن المركب بإطلاق النار فابتعد الزورق. كما تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها. وقالت شركة الأمن أمبري إن اسم السفينة تم حجبه لكنها سفينة ترفع علم ليبيريا وتسيطر عليها اليونان.



كان للسفينة حد طفو يقدر بـ 7.2 متر وكانت تسير بسرعة 13.4 عقدة في ذلك الوقت.لم يكن يتم بث وجهتها وقت وقوع الحادث، حيث تم ضبط نظام التحديد الألي على "حراسة مسلحين على متن السفينة".



منذ ذلك الحين تحدثت شركة أمبري إلى الضباط على متن سفينة مرت عبر نفس المنطقة بعد ساعة. لم يتم الإبلاغ عن أي اقتراب أو مشاهد مشبوهة.



كان الموقع على بعد خمسة أميال بحرية من الممر المتجه شمالًا لنظام فصل حركة المرور، أو TSS ، شرق جزر حنيش.



وقالت أمبري: "يُنصح باستخدام ممر عبور الأمن البحري، بما في ذلك TSS غرب جزر حنيش، وتعزيز اليقظة".



وقالت شركة أمنية أخرى تسمى Diaplous Group، إنه على الرغم من إلغاء منطقة المحيط الهندي عالية المخاطر، فإن القرصنة والإرهاب البحري يشكلان تهديدات رئيسية لصناعة الشحن يجب أخذها في الاعتبار بجدية.



وأضافت الشركة: "لذلك، ننصح جميع السفن والبحارة العاملين في منطقة مضيق باب المندب حتى البحر الأحمر، أن يظلوا يقظين للغاية".



وقالت الشركة ديابلوس إن على المالكين الإبلاغ عن أي نهج مشبوه واستخدام حراس مسلحين في المنطقة.



في 2 مارس، زادت ناقلة للغاز الطبيعي المسال وسفينة ضخمة من سرعتهما بعد اكتشاف مركبين صغيرين وسفينة أكبر قبالة اليمن.



وقع الحادث، الذي صنفته شركة أمبري على أنه "اقتراب"، على بعد 340 ميلًا بحريًا شرق جزيرة سقطرى في بحر العرب.



وأبلغت سفينة الغاز التي تحمل العلم اليوناني عن اقتراب زورقين أبيضا البدن وصلتا إلى مسافة 0.1 ميل بحري، وفقًا لـ UKMTO.



وكانت هناك أيضًا سفينة أكبر ذات هيكل أزرق في المنطقة المجاورة، وورد أنها تدعم القوارب الأصغر.



وقالت شركة أمبري إن حاملة الغاز الطبيعي المسال تستجيب على ما يبدو بزيادة السرعة من 15 عقدة إلى 17.8 عقدة قبل أن تعود إلى سرعة إبحار مرتفعة تبلغ 15.5 عقدة بعد ساعة.



كما بدا أن ناقلة البضائع السائبة التي تحمل علم جزر مارشال تتفاعل، وتعدل المسار إلى الميناء بمقدار 0.8 ميل بحري إضافة لزيادة سرعة الخروج من المناورة.

