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ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة طفل غرقاً في بئر ماء بريف إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل غرقاً، في ريف محافظة إب وسط البلاد، في ثالث حادثة من نوعها خلال الأسبوع الجاري.
 
وقالت مصادر محلية إن طفلا يُدعى (عمر عدنان الصديق) توفي غرقًا في أحد الآبار المائية المكشوفة، في قرية "الظهرة" بمنطقة "مشورة" بمديرية ريف إب، غربي المدينة.
 
وأضافت أن الطفل سقط في البئر المكشوفة، وجرى انتشاله من قبل الأهالي غير أنه فارق الحياة أثناء نقله للمستشفى.
 
وخلال الأيام الماضية توفيت امرأة وفتاة في حادثتي غرق منفصلتين أثناء جلبهن للمياه بمديريتي يريم (شمال) وفرع العدين (غربي إب).
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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