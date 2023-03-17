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صراع الجبايات.. إصابة أربعة مسلحين حوثيين في اشتباكات بينية وسط مدينة إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة عناصر حوثية، إثر اشتباكات بينية في خلافات على جبايات مالية بمدينة إب (وسط اليمن).
 
وقال سكان محليون، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من أسرة "المتوكل" في جولة "العدين" وسط مدينة إب، عاصمة المحافظة، وتسببت بإصابة أربعة مسلحين من طرفي المواجهات.
 
وأضافوا أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات داخل الأسرة الحوثية حول الجبايات التي تفرضها على الباعة وبائعي القات في سوق جولة العدين الذي تستحوذ على عائداته.
 
وأسرة بيت "المتوكل" من الأسر الهاشمية الحوثية التي باتت تملك نفوذا واسعاً في محافظة إب منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة في خريف 2014م.
 
وتشهد محافظة إب بين الفينة والأخرى، مواجهات مسلحة بين عناصر وقيادات المليشيا ضمن صراعات النفوذ والأموال والجبايات وتقاسم السلطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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