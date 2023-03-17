صراع الجبايات.. إصابة أربعة مسلحين حوثيين في اشتباكات بينية وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة عناصر حوثية، إثر اشتباكات بينية في خلافات على جبايات مالية بمدينة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من أسرة "المتوكل" في جولة "العدين" وسط مدينة إب، عاصمة المحافظة، وتسببت بإصابة أربعة مسلحين من طرفي المواجهات.



وأضافوا أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات داخل الأسرة الحوثية حول الجبايات التي تفرضها على الباعة وبائعي القات في سوق جولة العدين الذي تستحوذ على عائداته.



وأسرة بيت "المتوكل" من الأسر الهاشمية الحوثية التي باتت تملك نفوذا واسعاً في محافظة إب منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة في خريف 2014م.



وتشهد محافظة إب بين الفينة والأخرى، مواجهات مسلحة بين عناصر وقيادات المليشيا ضمن صراعات النفوذ والأموال والجبايات وتقاسم السلطة.

