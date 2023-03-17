اليمن..وفاة خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى متهالك في حي هبرة شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي خمسة أشخاص، الليلة الماضية، جراء انهيار مبنى متهالك في حي هبرة شرقي صنعاء، بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة على مدى اليومين الماضيين.



وقالت مصادر محلية، إن خمسة أشخاص توفوا ونجا اثنان آخران، جراء انهيار مبنى قديم متهالك يتكون من طابقين في حي هبرة بمديرية شعوب شرقي صنعاء.



وأوضحت المصادر أن المبنى المهجور انهار بعد يومين من الأمطار التي شهدتها العاصمة صنعاء، وصادف ذلك تواجد بعض المواطنين بداخله الذين دأبوا على تناول القات فيه رغم تهالكه.



وحسب المصادر فإن (يحيى محاوش، وربيع الأغبري، ومحمد حسين علي صلاح السميني، وردمان الهمداني، وعلي الرجوي) توفوا بعد سقوط المبنى عليهم، فيما نجا كلا من (أيمن النويدرة وإسماعيل محاوش).



ومن المقرر أن يتم الصلاة على الضحايا عقب صلاة الجمعة ظهر اليوم ويوارى جثمانهم في مقبرة الرحمة بصنعاء وفقا للمصادر.

