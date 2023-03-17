شكرا لبحثكم عن خبر من الاكبر للأصغر .. تعرف على ابناء وبنات الملك عبد العزيز ال ال سعود الذي ما زالو على قيد الحياة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف حساب “تاريخ آل سعود” عن أسماء أبناء وبنات الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذين على قيد الحياة بالترتيب العمري لهم حفظهم الله. وضمت قائمة الأبناء أولًا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تلاه الأمير ممدوح، ثم الأمير عبدالإله، ثم الأمير أحمد، والأمير مشهور، وأخيراً الأمير مقرن بن عبد العزيز -حفظهم الله-. ثم تلاهم حفظهم الله في البنات كلا من الأمير لطيفة، والأميرة نورة الثانية، والأميرة مشاعل، والأميرة عبطاء، والأميرة طرفة. يذكر أن الملك عبدالعزيز رحمه الله، أنجب 36 ابنًا و27 بنتًا.

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