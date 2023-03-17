شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الفاو": نحتاج 71 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في اليمن خلال 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو )، الخميس، إنها تحتاج نحو 71 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي 2023.

وذكرت المنظمة الدولية أن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2023، التي أصدرتها الخميس، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى ديسمبر كانون الأول 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر فبراير شباط الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليار دولار لليمن.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن المانحين قدموا العام الماضي 2.2 مليار دولار من أصل 4.27 مليار دولار مطلوبة.

ويستورد اليمن 90 بالمئة من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45 بالمئة من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

ويعتمد 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم 32.6 مليون، على المساعدات الإنسانية.