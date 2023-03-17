صنعاء.. مليشيا الحوثي تصادر مجمعًا رياضيًا بعد اختطاف مالكه منذ 4 سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مجمعًا رياضيًا، في العاصمة صنعاء، واستمرار اختطاف مالكه منذ أربع سنوات.



قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي داهمت مجمع النهضة الرياضي، وطردت إدارته، وقامت بتعيين آخرين يتبعون ما تطلق عليه بـ"الحارس القضائي".



وتعود ملكية المجمع لـ"محمد خصروف" الذي ما زال مختطفًا، ويقبع في سجون المليشيا منذ أربع سنوات، تحت مزاعم تعاطي الحشيش.



ولم تتوقف أعمال النهب والمصادرة التي تمارسها مليشيا الحوثي، بحق المواطنين، وخصومها السياسيين والعسكريين والقبلين، ورجال الأعمال، وصلت إلى احتجاز عمارات سكنية ومشافي ومؤسسات وشركات مختلفة.