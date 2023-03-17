شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صالح: معركة اليمنيين مع مليشيات الحوثي "مستمرة وباقية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني العميد ركن طارق صالح، الخميس، أن المعركة مع مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة وباقية وإن خفتت أصوات المدافع مؤقتا.

وقال صالح إن المعركة مع مليشيات الحوثي سوف تستمر على مختلف المستويات وأنها معركة وجودية ضد الجهل والفقر والمرض والتخلف، مضيفا أن "معركتنا وجودية وفكرية وتاريخية ومعركة حضارة ومعركة عقيدة".

وأوضح خلال لقاء أبناء بلدة "يختل" عزلة الزهاري في مديرية المخا، غربي محافظة تعز، إن مليشيات الحوثي حوّلت شوارع صنعاء إلى نسخة من شوارع إيران بصور قيادات الحرس الثوري.

وأضاف: "الحوثيون مجموعة لصوص سعوا لنهب أراضي وأملاك الناس باسم أوقاف تتبع الأئمة، كما هو الحال في صنعاء المختطفة اليوم، حيث يصادرون أراضي الناس في عَصِر وبني مطر والحيمة.

وذكَّر صالح بتعاون المجتمع والمقاتلين في الجبهات، وجهود إزالة الألغام الحوثية التي تفتك بأبناء الساحل الغربي، وما قدمته هندسة القوات المشتركة من شهداء في سبيل حماية المدنيين وتأمين حياتهم.

وحث جميع سكان المنطقة، سواءً على مستوى المجلس المحلي أو المواطنين والشخصيات الاجتماعية، على التكتل والعمل كفريق واحد لإعادة رونق المخا، باعتبارها مناطق جذب سياحي واستثماري تتطلب الكثير من الاهتمام على مستوى الاستصلاح الزراعي ورعاية مزارع النخيل.

ويقود طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، حراك شعبي وسياسي وعسكري واسع في مسعى لحشد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي والاستعداد لكل الخيارات حال استمر الانقلابيين في تعنتهم وعدم انصياعهم للسلام.