تحذيرات حكومية من انتشار ألغام حوثية جرفتها سيول الأمطار في مأرب وشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر مدير البرنامج الوطني للتعامل من الألغام العميد الركن أمين العقيلي، الخميس، من انتشار جديد للألغام في مناطق تم تطهيرها بمحافظتي شبوة ومأرب، بعد أن جرفتها السيول من مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال العقيلي: "إن البرنامج تلقى بلاغات من مواطنين تفيد بحدوث انفجارات لألغام ومشاهدة ألغام فردية جرفتها السيول من سلسلة جبال ملعاء بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب وألغاماً أخرى جرفتها السيول مع وادي الحجلا شمال المديرية".



وأضاف "أن بلاغات أخرى واردة من مأرب وشبوة تؤكد وجود ألغام جرفتها السيول إلى وادي خير ووادي الكراع ووادي بيحان بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، وألغاماً أخرى جرفتها السيول من وادي الفلج إلى منطقة المسيل بمديرية مأرب الوادي، ووادي رغوان شمال محافظة مأرب".



ودعا العقيلي، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة في الأودية وممرات السيول والأراضي الزراعية المغمورة بمياه السيول، والابلاغ عنها عمليات البرنامج عبر الرقم ( 718234791 ).



وأكد أن الفرق الهندسية جاهزة لانتشال ونزع الالغام ومخلفات الحرب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

