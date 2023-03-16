عدن.. مظاهرة للتجار تندد بجريمة قتل زميلهم "العديني" وتطالب بسرعة ضبط الجناة

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر عشرات التجار في سوق السيلة بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، للتنديد بجريمة قتل التاجر احمد حمود العديني بداخل محله التجاري في السوق الأسبوع الماضي.



ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة ضبط الجناة ومحاسبتهم والقصاص منهم دون تأخير ليكونوا رادعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الناس وتهديد حياتهم.



وطالب بيان المسيرة الاحتجاجية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمتابعة قضية التاجر العديني والتوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات والمتابعة لضبط المجرمين ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرم.



كما أغلق تجار سوق السيلة أبواب محالهم التجارية من صباح اليوم الخميس في إضراب جزئي ضمن خطوات الاحتجاج على مقتل زميلهم.



وأفاد محمد حمود العديني، شقيق التاجر المغدور لـ"يمن شباب نت"، بأن الأجهزة الأمنية بعدن ابلغتهم عن ضبطها أحد الجناة في حين تجري متابعة باقي عناصر العصابة المسلحة، داعيا جميع التجار والنشطاء للتفاعل مع قضيتهم للدفع بها نحو التعجيل واحقاق العدالة.



ويشار إلى أن عصابة مسلحة اقتحمت محل التاجر العديني في مديرية الشيخ عثمان الأسبوع الماضي وأطلقت عليه النار قبل مغادرة محله؛ قبل أن يتوفى متأثرا بإصابته.

