شكرا لبحثكم عن خبر إدارة تنمية المرأة بوزارة الصحة تكرم الرائدات الصحيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة الصحة والسكان ممثلة بالدكتورة زينب القيسي، وبرعاية وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح، ووكيل قطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، حفلة تكريمية بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس، لتكريم الرائدات في القطاع الصحي.

وتخلل الحفل الذي جاء تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام" العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية دور المرأة في تنمية ونهضة المجتمعات واشراكها في القرار السياسي، خاصة وأن المرأة اثبت قدرتها وكفاءتها في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وغيرها.

وشددوا على مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة خاصة المبني على النوع الاجتماعي، مشيدين بالدور النسوي الفاعل في القطاعات المجتمعية والإنسانية وبالفتيات اللواتي تمكن من إثبات الدور المهم والفاعل التي تقوم به المرأة اليمنية رغم الظروف والاوضاع التي تمر بها البلاد.

واستعرضت الدكتورة زينب القيسي فيلما وثائقيا لعمل وأنشطة الإدارة في تقديم الرعاية الصحية لكافة الفئات العمرية من كلا الجنسين، وتوعية المرأة ودعمها بكل المجالات، كما استعرضت التأثيرات التي خلفتها الأزمة في اليمن على المرأة بالإضافة إلى الاطر القانونية والمؤسسية لحماية المرأة، والرسالة التي من أجلها تم تأسيس الإدارة العامة لتنمية المرأة في الوزارة وآلية عملها وأهدافها.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد كبير من النساء الرائدات في القطاع الصحي وكذا عدد من الرجال المناصرين لقضايا المرأة.

حضر الحفل الدكتور سالم الشبحي والدكتور أحمد البيشي مدير عام مكتب الصحة والسكان، والأستاذة حمامة عثمان ممثلة المرأة في المجلس الرئاسي، وعدد كبير من المؤسسات والمنظمات المدنية والإنسانية وشخصيات اعتبارية وعدد من الصحفيين والإعلاميين.