شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب تشيد بإنجاز منتخب رفع الاثقال وتحتفل بيوم المرأة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، بالانجاز الذي حققه منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، وحصوله على المركز الثالث في بطولة العرب، التي أقيمت في دولة سوريا، بمشاركة 10 دول عربية، برغم كل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأكد خلال لقاءه، اليوم، بعثة المنتخب في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، على دعم الوزارة وإهتمامها بمشاركة منتخب رفع الاثقال في مختلف المسابقات العربية والقارية..داعيًا اياهم إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة لتحقيق نتائج ايجابية أكثر من التي تحققت في هذه البطولة.

بدوره ثمن رئيس البعثة فواز مقبل، دعم الوزارة المتواصل للمنتخب والذي كان دافعًا قويًا لتحقيق الانتصار..مؤكدًا بذل المزيد من الجهود مستقبلًا لتحقيق بطولات قادمة.

إلى ذلك، إحتفل قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وفي الإحتفالية، أشاد وكيل الوزارة الدكتور عزام خليفة، بالدور الكبير والهام الذي تلعبه المرأة في حياة المجتمع بشكل عام، والوزارة على وجه الخصوص..موضحًا أن حرص الوزارة على الإحتفاء بموظفاتها كتقليدٍ سنوي يُعد اعترافًا بما تُقم به النساء الموظفات من أدوار في تنفيذ الواجبات الموكلة إليهنّ، جنبا إلى جنب مع الزملاء الموظفين في القطاعات المختلفة.

من جانبها، أكدت مدير عام تنمية المرأة في الوزارة، لمياء راوح، إن المرأة في الوزارة تقف على مسافة واحدة مع أخيها الرجل.

عقب ذلك قام الوكيل عزام خليفة ومعه الوكيل المساعد أكرم عشال بتوزيع الشهادات التقديرية والجوائز العينية على جميع العاملات.

