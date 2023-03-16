شكرا لبحثكم عن خبر المقدم النقيب: صرف راتب شهرين القوات الجنوبية خلال أيام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب في تصريح خاص ل “درع الجنوب” ان الرئيس القائد عيدروس الزبيدي اولى منتسبي القوات المسلحة إهتماما إستثنائيا وبذل جهودا كبيرة من شأنها ضمان حصولهم على مستحقاتهم المكتسبة وعلى رأسها المرتبات وتحسين اوضاعهم ، وكد المقدم محمد النقيب ان هذه الجهود اثرمت وتكللت بالنجاح حيث تستعد الدائرة المالية والادارية للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة العميد ابراهيم قايد لصرف راتبين لمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية خلال الاسبوع القادم .

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