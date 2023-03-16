شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يبشر القوات الجنوبية بصرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طمأن الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، منتسبي القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، بصرف مرتب شهرين قبل حلول شهر رمضان المبارك. مؤكدا أن المرتبات ستصرف بشكل منتظم بعد استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتنظيم قوام الكادر البشري للوحدات. مشيدا في السياق بالصمود الأسطوري لأبطال القوات المسلحة الجنوبية، ومؤكدا بأن قيادة المجلس لن تدخر جهدا لترتيب أوضاعهم وضمان استمرارية تسلمهم لمرتباتهم ومستحقاتهم في وقتها. #الجنوب_وروسيا_شراكه_استراتيجي

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