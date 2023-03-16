شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يشيد بجهود قيادة مطار الريان ويشهد عرضًا عسكريًا في كلية الشرطة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، عرضًا عسكريًا لطلاب الدفعة الأولى ثانوية عامة بنظام البكالوريوس، على أنغام الفرقة الموسيقية في ساحة العرض..مستعرضين جاهزيتهم وقوتهم، وتميّز خطواتهم النظامية ودقتها.

عقب ذلك عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعًا بقيادة كلية الشرطة وضباطها، للاطلاع على أوضاع الكلية، ومستوى سير العملية الأكاديمية فيها، وجاهزية طلاب الدفعة الأولى ثانوية عامة نظام بكالوريوس البالغ عددهم 156 طالبًا من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، بعد إنهاء الاختبارات الميدانية في اللياقة البدنية.

وعبّر اللواء الركن البحسني، عن سعادته بزيارته إلى كلية الشرطة، والإطلاع عن كثب على أوضاعها، ومستوى التقدّم الملحوظ الذي وصلت إليه، من خلال استمرار تخريج دفعات من الضباط الكفاءات..مجددًا اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالمنشآت الأكاديمية الشرطية، لأهميتها في تخريج ضباط متسلحين بالعلم والمعرفة، يسهمون في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وعبّر نائب مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الدكتور صالح التميمي، نيابة عن زملائه عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

إلى ذلك، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال لقائه مدير عام مطار الريان الدولي المهندس أنيس باصويطين بجهود قيادة مطار الريان، من خلال متابعتها لقيادتي هيئة الطيران المدني والإرصاد ووزارة النقل، لاستئناف الرحلات الدولية بين مطاري الريان وجدة الدوليين.

واستمع البحسني، إلى شرحًا مفصلًا عن سير عمل المطار والإجراءات والترتيبات التي يشهدها في سبيل زيادة حركة الطيران، من خلال استئناف رحلات دولية جديدة بشكل أسبوعي من الريان إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رحلات إسعافية متى ما اقتضت الحاجة.