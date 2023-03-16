شكرا لبحثكم عن خبر غليان جماهيري في الشيخ عثمان بعدن .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية الشيخ عثمان بعدن صباح اليوم اضرابا شاملا نفذه التجار والمحلات التجارية احتجاجا على مقتل التاجر احمد العديني. كان التاجر العديني قد قتل برصاص مسلحين مقنعين داهموا محله بالشيخ عثمان قبل اكثر من أسبوع. وأغلقت المحال التجارية أبوابها في نظم التجار وقفة احتجاجية وقالوا انهم يطالبون السلطات الأمنية بضرورة القاء القبض على القتلة . وفي وقت سابق قالت السلطات الأمنية انها القت القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في واقعة القتل هذه . وقال التجار انهم سيصعدون من احتجاجاتهم بهذا الخصوص .

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