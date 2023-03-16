شكرا لبحثكم عن خبر المحامي العام الأول يفتتح مشرحة طبية حديثة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، اليوم، مشرحة طبية حديثة، في مستشفى الجمهورية بعدن، نيابةً عن معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجرى توقيع محضر الاستلام والتسليم بين النيابة العامة ممثله بالمحامي العام الأول، وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثله بالدكتوره جيني هيوز.

الجدير بالذكر أن المشرحة الطبية جاءت كثمرة للقاء سابق عقد بين النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد فيه معالي النائب العام ضرورة إقامة مشرحة طبية حديثة لاستيعاب تزايد أعداد الجثامين في عدن والمحافظات المجاورة.

حضر الافتتاح رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي الدكتور محمد السقاف، ومدير عام النيابات والتخطيط والمركز الوطني للطب الشرعي القاضي صالح باشافعي وعدد من المسؤولين الحكوميين.