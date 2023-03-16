قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شرقي تعز  

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه حي الصفاء في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.



وأضاف في بيان له، أن قوات الجيش كبّدت العناصر المهاجمة من المليشيا الحوثية خسائر بالأروح والعتاد.



وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، بين الجانبين، تركزت في محيط جبل هان والمطار القديم وحذران غربا وعصيفرة شمالا.



وأمس الأربعاء، دارت مواجهات بين الجانبين في جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز وفي محيط معسكر الامن المركزي شرقي المدينة.



ومنذ أسابيع صعّدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على مواقع قوات الجيش في عدة جبهات بالمحافظة مع استمرارها في التحشيد بالمقاتلين والعتاد العسكري إلى محيط المدينة وباقي الجبهات.

