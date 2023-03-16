شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يشارك في ختام اجتماع إتحاد البرلمان الدولي بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ‭ ‬الأربعاء، في ختام ‬اجتماع ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ 146 ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني الدولي،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة 11 - 15 ‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬رؤوساء البرلمانات رؤوساء الوفود من مختلف دول العالم.

وناقش الإجتماع كيفية تعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬وإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراعات، والعمل على إيجاد حراك‭ ‬وروح‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬لمواصلة‭ ‬المناقشة‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للقضايا‭ ‬الصعبة‭ ‬المطروحة، ذات الاهتمام المشترك.

وفي الختام، ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬دوارتي‭ ‬باتشيكو‭ ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬مواد‭ ‬البند‭ ‬الطارئ‭ ‬المدرج‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬المتعلق‭ ‬بإذكاء‭ ‬الوعي‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى ‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬الازمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬أفغانستان‭ ‬والجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬والجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬وبلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬وبشأن‭ ‬أوجه‭ ‬الضعف‭ ‬الخاصة‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬بالإجماع‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭‬ ‬إنه ‭ ‬تم‭ ‬ذكر‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الفقرة ‭ ‬27‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬ملاحظة‭ ‬الوفد‭ ‬اليمني‭ ‬بتجاهل‭ ‬المعاناة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬الطارئ.

وشدد البيان الصادر عن الإجتماع على تجنب الأفعال القائمة على الكراهية وجميع اشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو إرهاب الاجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة باعتبارها جريمة بموجب القانون.

واوصى بضرورة الاستثمار في التعليم وعلى جميع الأصعدة بما في ذلك تعليم السلام والتعليم من أجل الديمقراطية وعلى جعل الإجراءات البرلمانية مفتوحة باستمرار لمدخلات منظمات المجتمع المدني، داعيًا إلى إقامة حوار بناء ومحترم مع البرلمانيين من جميع المعتقدات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد على ضرورة دعم حقوق المهاجرين واللاجئين وتنظيم المنصات الرقمية ووسائل الاعلام للحد من مخاطر خطاب الكراهية، وحماية المواقع الثقافية بوصفها تعبيرًا عن تراثنا المشترك، وتعزيز التفاعل مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي سياق اخر شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في في وقت اخر أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.