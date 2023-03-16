شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل لجان من وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بعدن للرقابة على الاسعار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد اجتماع مشترك لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة عدن، اليوم، على تشكيل لجان مشتركة من الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية لتقييم اداء الجمعيات السمكية واستعادة مراكز الانزال من المتنفذين وفرض هيبة الدولة باعتبارها مراكز سيادية وترتيب العمل فيها وتنظيم نشاط الاسواق المحلية.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تفعيل الرقابة على الاسعار والعمل على تشديد الرقابة على مراكز الانزال والاسواق فتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك مطابقة لمواصفات الجودة اضافة إلى منع خروج اي اسماك طازجة من داخل عدن وضبط اسواق التجزئة واتاحة الفرصة لتسويق الاسماك من قبل التجار المعتمدين ووفق الشروط المعمول بها بالوزارة والعمل جنبا إلى جنب لاعادة تاهيل مرافق الخزن والتجميد ومواقع الانزال.

وطالب الالتزام بتوزيع نشرة الاسعار اليومية وضبط المخالفين في الاسعار ومراعاة اسعار التكلفة للصيادين والحفاظ على حقوقهم باعتبارهم الثروة ورأس المال الحقيقي وانعقاد لقاءات واجتماعات بين قيادة الوزارة والسلطة المحلية بصفة شهرية أو فصلية لمناقشة مستجدات حركة اسواق بيع الاسماك.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء ومدراء العموم في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومدراء عموم المديريات والمكاتب المختصة بالسلطة المحلية بعدن، أوضح وزير الزراعة والراي والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في البلاد عامة وفي مدينة عدن خاصة وتعرض البنية التحتية لتدمير بشكل ناهيك عن الاعاصير والفيضانات التي شهدتها المناطق الساحلية انعكست على اداء القطاع السمكي.

وتطرق الوزير السقطري،إلى جهود الوزارة من تمويل من المشاريع السمكية عبر التدخلات من الدول المانحة منها عشرة مشاريع بمحافظة حضرموت ومشروع إعادة تاهيل ميناء الاصطياد بمدينة عدن الممول من الحكومة الالمانية إلى جانب مشاريع زراعية ابرزها مشروع وادي حسان بمحافظة ابين..مؤكدا بأهمية استشعار الجميع بالمسؤلية الوطنية والعمل الجاد في الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها ثروة التي لاتنضب.

من جهته اشار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، إلى استعداد السلطة المحلية توفير مواقع لفتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك مطابقة للمواصفات الصحية والجودة وملتزمة بشروط التراخيص ووفقا لقانون وآليات الوزارة والسلطة المحلية.. مشددًا أهمية تشكيل اللجان المشتركة والمتخصصة لترتيب اوضاع الاسواق ومواقع الانزال وتثبيت الاسعار بالشراكة مع مدراء عموم المديريات ومكتب الصناعة وادارة الامن واللجان المجتمعية وتفعيل أعمال الرقابة وضبط المخالفين للاسعار.

وفي وقثت سابق شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.