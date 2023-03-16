شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قلق أممي من التصعيد الحوثي على عدة جبهات في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، عن قلقه البالغ إثر تصعيد مليشيا الحوثي على عدة جبهات منها تعز ومأرب.

ودعا المبعوث الأممي في إحاطة إلى مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد، والحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات والسماح بالوقت والمساحة اللازمين للمناقشات لتؤتي ثمارها، مضيفًا أن "نفاد الصبر يخاطر بالعودة إلى دورة من العنف".

المبعوث الأممي أكد أنه بحاجة إلى إيجاد الطريق للمضي قدمًا نحو حل شامل للنزاع، مشيرا إلى أنه ورغم الوضع الاقتصادي والإنساني المزري، ما زال اليمن يستفيد من إنجازات الهدنة".

وأشار غروندبرغ إلى استمرار تنفيذ عناصر الهدنة بما في ذلك تشغيل 3 رحلات أسبوعيا بين صنعاء وعمان، ودخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، إلى جانب سلع أخرى، محذرا في الوقت نفسه، من أن هذه المكاسب هشة.

وقال إن "الحياة اليومية ما زالت صراعًا لمعظم اليمنيين، وما زال الوضع الاقتصادي مترديًا والقيود الحوثية الجديدة تعيق حرية تنقل المدنيين، ولا سيما النساء، وتعيق الحركة التجارية بين أجزاء مختلفة من اليمن".

وحث الأطراف اليمنية على وضع التفاصيل النهائية لتبادل الأسرى، مشددا على أن العملية السياسية التي تعالج مخاوف وتطلعات الشعب اليمني يجب أن تكون مملوكة لليمنيين وشاملة ويجب أن تشمل أصوات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة اليمنيين، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني.

وأكد المبعوث الأممي التزامه بتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في جميع جوانب عملية السلام بما يتماشى مع أجندة المرأة والسلام والأمن على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة.