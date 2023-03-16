شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الحارس القضائي".. بوابة حوثية خلفية لنهب أموال اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استولت مليشيات الحوثي على مجمع استثماري في صنعاء، بحجة تشييده بأموال مشبوهة، بعد 4 أعوام من اعتقال مالكه بتهم ملفقة.

وقالت مصادر إعلامية وحقوقية، إن الحارس القضائي لمليشيات الحوثي صادر "مجمع النهضة الرياضي" الاستثماري الواقع شمالي العاصمة صنعاء، وعمد إلى تعيين إدارة جديدة له بذريعة تشييده بأموال مشبوهة.

وأوضحت المصادر أن قوة مسلحة من مليشيات الحوثي تتألف من 4 دوريات مسلحة داهمت المجمع الاستثماري الذي يضم أحواض سباحة وحمامات استجمام واستراحة وصالات رياضية.

كما قامت مليشيات الحوثي بطرد إدارته وتعيين "حارس قضائي" للإشراف عليه ومصادرة كل مدخراته.

وجاءت مصادرة المجمع الاستثماري عقب 4 أعوام من اعتقال مليشيات الحوثي لمالك المجمع الرياضي المستثمر محمد خصروف الذي لا يزال يقبع في المعتقل حتى الآن بتهمة تعاطي الحشيش، وهي تهمة تقول مصادر مقربة إنها "كيدية" تستهدف الاستيلاء على استثماراته.

وطيلة 8 أعوام صادر ما يسمى "الحارس القضائي" ما یقدر بنحو 100 مليون دولار من الأصول عن معارضي الحوثيين، وذلك عبر حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات تشارك فيها شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للمليشيات.

وشيدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا نظام "الحارس القضائي" بقرار من محكمة أمن الدولة المتخصصة في مكافحة الإرهاب منتصف 2017، وذلك من أجل إدارة أموال وممتلكات في مناطق سيطرتها لمناهضين تتهمهم بـ "الخيانة" وكلفت صالح الشاعر بحصرها وتولي إدارتها.