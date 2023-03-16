إب.. وفاة امرأة غرقًا في "يريم" وانزلاق سيارة في نقيل "سمارة" 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأة غرقًا، أثناء رحلتها بحثا عن المياه، في إحدى الأرياف شمال مدينة إب وسط البلاد، بعد يومين من حادثة مماثلة في مديرية العدين، غرب مدينة إب.

وقال سكان محليون إن امرأة توفيت غرقًا في أحد الآبار المائية، في قرية "عبوم" بعزلة بني منبه، بمديرية يريم شمال شرقي محافظة إب.

وأضاف الأهالي، أن امرأة تدعى "ع س أ" توفيت غرقا أثناء جلبها للماء في أحد الآبار، ولم يتمكن أحد من إنقاذها بالرغم من محاولة الأهالي الحثيثة والتي باءت بالفشل.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من وفاة فتاة تدعى "أصايل يعقوب سلطان حميد عبدالله"، غرقا، بمنطقة "وادي الحصن" بعزلة العاقبة، بمديرية فرع العدين، غربي محافظة إب.

على صعيد أخر، وقع حادث مروري، الأربعاء، شمال مدينة إب، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن حادثًا مروريًا، أدى إلى انقلاب سيارة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بمنطقة سمارة، التابعة لمديرية يريم شمال مدينة إب.

وحسب المصادر، فإن السيارة نوع هايلوكس غمارة، سقطت في إحدى جوانب الطريق في جبل سمارة، نتيجة السرعة الزائدة، وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال بضعة أيام. حيث سبق ووقع حادث مروري في ذات المنطقة ما أدى إلى وفاة خمسة بينهم امرأتان.

وتشهد محافظة إب منذ مطلع الأسبوع الجاري أمطارا غزيرة، والتي بدروها تكشف هشاشة البنية التحتية للمحافظة من الطرق وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى حوادث مرورية مؤلمة.