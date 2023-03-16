اليمن.. وزير الدفاع يصدر تعميمًا بمنع سفر القادة العسكريين وكبار الضباط (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، قرارًا بمنع سفر القادة العسكريين، وكبار ضباط وزارة الدفاع إلا بإذن مسبق من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة.

وكشفت وثيقة مسربة تعليمات لوزير الدفاع يمنع فيها سفر أركانات الألوية، ونواب مدراء الدوائر ومن دونهم من جميع المستويات، ضباط وأفراد إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان العامة.

كما أشارت التعميم، توجيه مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة، منع تحرير مذكرة تأشيرة سفر إلى وزارة الخارجية للقادة والضباط، ما لم يكن هناك إذن من قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان.

وتأتي تعليمات وزير الدفاع لوقف فوضى سفريات القادة العسكريين الى مختلف عواصم الشتات، في إطار تحركاته لتحقيق الانضباط والفاعلية في المؤسسة العسكرية.

وتؤكد تحركات الوزير وتعليماته مدى اهتمامه بإعادة بناء القوات المسلحة، وإعادة تفعيل القضاء العسكري، والرقابة والتفتيش في القوات المسلحة.