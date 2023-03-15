شكرا لبحثكم عن خبر باشراحيل يبحث مع آليات التعاون مع وزارة الإعلام الكويتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث مستشار وزير الاعلام القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد هشام باشراحيل اليوم، مع وكيل وزارة الاعلام الكويتية الدكتور ناصر أحمد محيسن آليات التعاون بين وزارتي الاعلام في البلدين الشقيقين.

وفي اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقد في الكويت، تطرق باشراحيل الى اوضاع المؤسسات الاعلامية في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والتي تتطلب جهوداً كبيرة لاستعادة دورها الريادي وتفعيل انشطتها، مثمناً العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الكويت الشقيقة والدور الريادي التنويري الذي تقوم به الكويت ومؤسساتها الاعلامية والثقافية على مستوى المنطقة العربية، واسهاماتها في تعزيز العمل الاعلامي العربي المشترك.

من جانبه ابدى وكيل وزارة الاعلام الكويتية استعداد الوزارة للتعاون وبحث كافة اشكال الدعم الفني المطلوب خلال الفترة القادمة والتنسيق مع الاتحادات العربية المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل لتطوير مهارات الطواقم الصحافية اليمنية في مختلف المؤسسات الاعلامية.

حضر اللقاء المستشار الاعلامي بسفارة بلادنا لدى القاهرة ممثل بلادنا في اللجنة الدائمة للإعلام العربي بليغ المخلافي .