جنيف.. رابطة أمهات المختطفين تشارك في معرض صور يوثق جرائم مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شاركت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في معرض الصور الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق، الأربعاء، في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية على هامش انعقاد الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، وانطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن الأسرى.



وأبرز معرض الصور الجرائم والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق آلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديها، بما يتنافى مع القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان.



كما أبرز المعرض معاناة أهالي وذوي المختطفين والعاملين في مجال الدفاع عن المختطفين والمناصرين لقضيتهم والاعتداء على الوقفات المطالبة بالإفراج عن المختطفين.



وتطالب رابطة أمهات المختطفين والرابطة الإنسانية للحقوق، الإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، ولم شملهم مع عائلاتهم مع قدوم شهر رمضان، وعدم إفلات مرتكبي جريمة الاختطاف من العقاب.



والسبت الماضي انطلقت جولة مفاوضات جديدة بين وفدين من الحكومة اليمنية، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، في مدينة جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة.

