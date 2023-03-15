شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يبحث مع عميد كلية الإعلام سبل التعاون والعمل المشترك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

بحث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأربعاء، مع عميد كلية الإعلام بجامعة عدن د. محمد علي ناصر، سبل التعاون والعمل المشترك والمساهمة في الأسبوع الإعلامي العلمي الأول الذي تعتزم الكلية تنفيذه قريبًا.

وخلال اللقاء الذي عُقد بديوان العام الوزارة بالعاصمة عدن، أبدى معالي الوزير البكري "استعداده لدعم كافة الفعاليات والبرامج الشبابية والرياضية والمقامة في الكلية، مثنيًا على الدور الهام والفعال الذي تلعبه الكلية على مستوى التحصيل العلمي، بالإضافة إلى رفدها القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بالكوادر الإعلامية المؤهلة".

وتابع، "سعداء بالعلاقة المتميزة والمثمرة التي تربطنا بكلية الإعلام والجامعة بشكل عام، والتي دل عنها تزويد الوزارة بعدد من الخريجين في الجانب الإعلامي، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه العلاقة لتشمل برامج وفعاليات مشتركة، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير العمل الإعلامي في الوزارة".

من جانبه، شكر د. محمد علي ناصر، "روح المسؤولية التي يتحلى بها معالي الوزير نايف البكري، وحرصه على توحيد الجهود وربط التعليم بالرياضة باعتبارهما طريقًا لبناء جيل متسلح بالعلم ومبرزا ومتفوقًا في المجال الرياضي والشبابي".

واستعرض، أبرز "الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الكلية القيام بها عقب شهر رمضان المبارك والمتضمنة، (فعاليات رياضية متنوعة، وندوات فكرية وعلمية، وحلقات نقاش، وورش عمل، ومعرضًا للصور)، وغير ذلك".

حضر اللقاء، وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة، ووكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، ووكيل قطاع الشباب د. منير مانع لمع، ورئيس المكتب الفني د. حسن عبدربه، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين، ومدير عام الأنشطة الثقافية علي محسن الحسني.