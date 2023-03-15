شكرا لبحثكم عن خبر حفل إشهار مؤسسة "ثَمر للتنمية الشاملة" بيافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*أعلنت مؤسسة *"ثَمر للتنمية الشاملة" إشهارها رسمياً اليوم في حفل أُقيم تحت شعار *(معاً نبني الوطن)* وذلك برعاية مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في محافظة لحج بحضور مدير عام مديرية لبعوس العميد ركن طيار عبدالفتاح الصلاحي, ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية لبعوس علوي الصلاحي, وممثلة عن المجلس الانتقالي ومسؤولة دائرة المرأة بالمجلس المحلي والمجلس الانتقالي د. فاطمة أحمد عبده, وعدد من الشخصيات المجتمعية.

قدمت الحفل منار العولقي المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم كما تلتها كلمة ترحيبية قدمتها مسؤولة العمل الاجتماعي بالمؤسسة أروى السعدي كلمة استعرضت فيها أهداف المؤسسة والمشاريع والخطط الاستراتيجية لعمل المؤسسة.

وفي الحفل, ألقت حليمة صادق مسؤولة العلاقات العامة في المؤسسة كلمة بالنيابة عن رئيسة المؤسسة أ/ ليلى العَمري رحبت خلالها بالحضور, مشيرة أن المؤسسة تنطلق من مديرية لبعوس بيافع حيث تتميز بطاقمها النسائي واهتمامها بالجوانب المجتمعية والانسانية بشكل عام.

من جانبه, حث مدير عام المديرية لبعوس القائمات على المؤسسة بالعمل الإنساني بمايخدم المجتمع والسير به قُدماً نحو الأمام مؤكداً على وقوفه إلى جانب المؤسسة ومنتسباتها لتحقيق الأهداف والأعمال الإنسانية والخيرية.

بدورها, أشادت دفاطمة عبده بتوجه المؤسسة واهتمامها بالمبادرات الإنسانية وأهمها الاهتمام بأسر الشهداء والعمل معا من أجل رفع الوعي المجتمعي بكافة المجالات..

وتخلل الحفل عدد من الكلمات من الحاضرين والتي ركزت على أهم الاحتياجات والانشطة التي يجب التركيز عليها والتي تسعى المؤسسة لتنفيذها على أرض الواقع في عموم مديريات يافع.

وفي بيان صحفي عقب الحفل, أُعلن مجلس الأمناء في المؤسسة والذي يضم التالي:

1- ليلى عوض أحمد العَمري رئيس المؤسسة.

2- منار محمد العولقي..المدير التنفيذي.

3- سماح أحمد علي..المسؤول المالي.

٤_ ميادة منير اليزيدي.. المسؤول الإعلامي.

٥-عبير عبدالله سالم.. مسؤول المشاريع.

٦_ سارة جمال الصلاحي.. مسؤول الأنشطة.

٧_ حليمة صادق.. العلاقات العامة.

٨- رضا قاسم الصلاحي...مسؤول التدريب.

٩-سوسن سيف الحربي.. مسؤول المرأة والطفل.

١٠_ عبير نصر..مسؤول الصحة.

١١- أروى السعدي..المسؤول الاجتماعي.