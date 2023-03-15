شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل مبعوث الولايات المتحدة الاميركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه اعضاء المجلس، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي اليوم الاربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الاميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الجهود الاقليمية والدولية الرامية لاحياء مسار السلام في اليمن.

وفي اللقاء اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس على نتائج الاتصالات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة في ظل تعنت المليشيات الحوثية الارهابية ازاء جهود تجديد الهدنة والبناء عليها من اجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بكافة المساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء مسببات الازمة وتداعياتها، ويمنع تكرار دوامات العنف، ويلبي طموحات الشعب اليمني في بناء دولة وطنية تحترم الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية.

ودعا رئيس مجلس القيادة، الوسيط الاميركي والمجتمع الدولي، إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه المليشيات الحوثية، وداعميها الايرانيين، وعدم تقديم اي حوافز اضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن افكارها العنصرية، والمشروع الايراني التخريبي في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى نتائج مؤتمر مانحي خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن، والجهود المطلوبة لحشد المزيد من التمويلات، ومضاعفة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة تهريب الاسلحة الايرانية والمخدرات إلى المليشيات الحوثية الارهابية.