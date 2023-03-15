شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا يؤثر الجلوس طويلا على صحة طفلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت طبيبة ألمانية أن آلام الظهر تصيب الأطفال أيضا وليس الكبار فحسب، لا سيما في سن المدرسة.

وقالت الدكتورة نيكول فيتمان، إخصائية جراحة عظام الأطفال الألمانية، إن ذلك يأتي بسبب الجلوس طويلا سواء في المدرسة أو أمام شاشات التلفاز أو الحاسوب أو أجهزة الألعاب خلال أوقات الفراغ.



وأوضحت أن قلة الحركة تهدد صحة العمود الفقري لدى الأطفال، الذي لا يزال في مرحلة النمو؛ حيث إنها تتسبب في ضعف العضلات وعدم استقرار منطقة الجذع، مما يؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي وآلام الظهر.

ولتجنب هذا الخطر، أوصت فيتمان بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وألعاب الكرة يوميا، لا سيما في الهواء الطلق وفي ضوء النهار؛ حيث لا يسهم ذلك في حماية الظهر فحسب، بل يحميهم أيضا من الإصابة بقصر النظر.