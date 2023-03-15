مأرب.. دعوات حكومية لمساعدة نحو 89 في المئة من النازحين في المخيمات

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، شرقي اليمن، نداءاً عاجلاً لمساعدة نحو 89% من قاطني مخيمات النزوح في المحافظة وحمايتهم من السيول والأمطار الموسمية.



وقالت في بيان مقتضب على حساباتها على مواقع التواصل، إن 89 بالمئة من النازحين في مخيمات المحافظة، يعيشون في عشش وخيام مهترئة وهم بحاجة الى مساعدات عاجلة لحمايتهم من السيول والأمطار الموسمية.



وفي وقت سابق (الاثنين)، أشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح والأمطار تسببت في تدمير مخيمات النازحين بمخيم السويداء بالقطاع الشمالي للمدينة وكذا مخيم الراك بالوادي.



وتشهد المحافظة منذ يومين أمطاراً متوسطة تستمر لساعات طويلة، وسط مخاوف من تضرر آلاف النازحين في تلك المخيمات.



وفي مواجهة ذلك أصدرت الوحدة التنفيذية جملة من النصائح وإرشادات السلامة للنازحين.



يُشار إلى أن عدد الأسر المتضررة من السيول والامطار بلغت نحو 13,609 أسرة خلال العام الماضي وفق تقرير حديث للوحدة الحكومية.



وبحسب التقرير فإن عدد النازحين الذين يسكنون في المخيمات 55,991 أسرة نازحة بمعدل 299,325 نازحاً يتوزعون على 197 مخيماً وتجمعاً للنازحين بمحيط المدينة وفي مناطق متفرقة بالمحافظة.

