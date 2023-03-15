إب.. مسؤول رياضي يتهم قيادي حوثي بالوقوف وراء محاولة اغتياله

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم "أمين غياث"، أمين عام اتحاد كرة القدم بمحافظة إب (وسط اليمن) قيادي في مليشيا الحوثي بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي نجا منها قبل نحو أسبوعين.



وقال غياث على صفحته بفيسبوك، إن المدعو "محمد علي المشرقي" حاول ازهاق روحه، من خلال طلقة من مسدس كاتم للصوت.



ووصف "غياث" ـ الذي يرقد في مستشفى جبلة العام ـ وصف المشرقي بـ"مجرم وإرهابي".



وكان غياث أصيب في اجتماع مغلق حضره قيادات حوثية في قاعة مجمع السعيد، حيث سقط بشكل مفاجئ، ليتضح لاحقاً أنه أصيب بطلق ناري سكن في عموده الفقري، ونقل على إثره لأحد مشافي المحافظة.



ويشغل "المشرقي" نائبا لمدير المركز التعليمي بمديرية جبلة جنوب غرب محافظة إب، وينشط في الفعاليات التي تقيمها المليشيا في المدارس للتعبئة الطائفية والحث على العنف والقتال والالتحاق بالجبهات.

