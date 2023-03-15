شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف مهندس باراضي الدولة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الهيئة العامة للأراضي وفرعها بعدن بيانا بشأن واقعة اختطاف المهندس أزال عبدالعزيز أحد مهندسيها في عدن والاعتداء عليه.

وقالت الهيئة أنه سيتم تعليق العمل إذا لم يتم ضبط الخارجين عن القانون الذين قاموا بواقعة الاختطاف والاعتداء على أحد مهندسيها بفرع الهيئة في عدن ، مشيرة إلى تكرر حوادث الاعتداء على موظفيها وآخر تلك الاعتداءات إحراق سيارة مدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة العامة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان رئاسة الهيئة العامة للأراضي وفرعها بعدن تلقت صحيفة الوطن العدنية نسخة منه جاء في نصه الآتي:

بيان صادر عن ديوان رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفرعها بعدن

نحن قيادة وموظفي ديوان رئاسة الهيئة وفرعها بعدن نرفع بياننا هذا الذي ندين فيه واقعة اختطاف المهندس أزال عبدالعزيز عباس أحد مهندسي إدارة التخطيط في مكتب فرع الهيئة من قبل بعض الخارجين عن القانون أثناء مغادرته المكتب نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣م والاعتداء على المهندس بالضرب، حيث تم إبلاغ الجهات ذات الإختصاص بواقعة الاختطاف حتى يتم ضبط هؤلاء الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة لهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حيث تكرر الإعتداء على موظفي ديوان رئاسة الهيئة ومدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة وإحراق سيارته ولم يتم ضبط المعتدين إلى يومنا هذا وموظفين آخرين ، حيث سيتم تعليق العمل خلال الأيام القادمة إذا لم يتم ضبط المعتدين.

صادر عن/

ديوان رئاسة الهيئة العامة للأراضي وفرعها بعدن