شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل يمني في هجوم حوثي بصاروخ "غراد" على قرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل طفل في الـ4 من عمره، الثلاثاء، في هجوم نفذته مليشيات الحوثي بصاروخ "غراد" استهدف قرية على حدود محافظتي الحديدة وتعز غربي اليمن.

وقالت القوات المشتركة في بيانين منفصلين، إن مليشيات الحوثي قصفت بلدة "سقم" السكنية الواقعة في مديرية مقبنة غربي تعز على الحدود الإدارية من مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وخلف القصف الذي استخدمت فيه مليشيات الحوثي صاروخ "غراد" طفلا قتيلا يدعى "برهان سليمان" (4 أعوام) كما أثار الانفجار المدو الخوف والفزع وسط الأهالي خاصة النساء والأطفال، وفقًا للبيان.

وجاء قصف مليشيات الحوثي على البلدة عقب يوم واحد من زيارة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، للمديريات والمناطق المحررة جنوب الحديدة، ووقف أمام جرائم المليشيات الإرهابية بحق المدنيين.

وصعدت مليشيات الحوثي مؤخرا من جرائمها في محافظات الضالع والحديدة وتعز، حيث قصفت أمس الثلاثاء، مستشفى ميدانيا في مديرية حجر شمالي غرب الضالع ما أدى إلى إصابة عاملين صحيين وفقا لمسؤول محلي.

ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الحوثية تهدد أي مساعي أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.