دبلوماسية أمريكية تؤكد دعم بلادها لقطاع المكتبات في اليمن 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الملحق الثقافي في السفارة الامريكية لدى اليمن كارينا كلاين، اهتمام حكومة بلادها بتطوير ودعم قطاع المكتبات في اليمن، وتبني مشاريع وأنشطة مشتركة بين الملحقية والهيئة العامة للكتاب في اليمن، أو مع المؤسسات النظيرة في امريكا.

جاء ذلك خلال لقائها في العاصمة السعودية الرياض، رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع يحيي الثلايا، الثلاثاء، وفقا لوكالة سبأ.

وبحث اللقاء، تعزيز التعاون ونقل الخبرات في قطاع الكتاب والمكتبات وتطوير الشراكة بين المؤسسات في البلدين وأبرزها مكتبة الكونجرس الوطنية التي تعد أقدم مؤسسة ثقافية فيدرالية أمريكية وأكبر مكتبة في العالم.

واستعرض الثلايا خلال اللقاء، واقع وتعقيدات المكتبات الوطنية والعامة في ظل الحرب التي شنتها ميلشيات الحوثي الارهابية وتأثير ذلك على قطاع المحفوظات اليمنية، وما تحتاجه بلادنا من تدخلات لحماية التراث الثقافي المادي من المخاطر المحققة التي يواجهها باستمرار.