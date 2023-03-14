مقتل مدنيين اثنين برصاص قوات الانتقالي في هجوم استهدف حافلة ركاب في لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدنيان اثنان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حاجز تفتيش بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن أحد أفراد قوات المجلس الانتقالي في حاجز تفتيش بموقع الجبلين بمديرية طور الباحة أطلق النار على حافلة تقل مسافرين قادمين من محافظة تعز.



وأضاف، أن الواقعة أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح، مشيرا إلى أن قوات الانتقالي لم تتخذ أي إجراء بحق الجندي الذي أطلق النار.



وتشهد مديرية طور الباحة حوادث تقطع للمسافرين من قبل عصابات مسلحة فضلا عن مسلحي المجلس الانتقالي الذين يتخذون من حواجز التفتيش كمائن لابتزاز المسافرين

