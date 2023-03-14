اخبار الخليج / اخبار اليمن

انهيار سور مبنى حكومي متهالك في سوق شعبي بعدن ولا إصابات

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - انهار أجزاء من سور مبنى حكومي قديم في سوق البز بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، دون وقوع إصابات.
 
وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن أجزاء من مبنى الجوازات القديم الواقع في سوق البز انهار باتجاه الشارع صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن خسائر مادية بحق ممتلكات باعة متجولين كانت بضائعهم أمام المبنى.
 
وأضافت أن باقي المبنى مهدد بالانهيار ووقوع كارثة كبيرة؛ لكون سوق البز يعد من أكثر الشوارع اكتظاظا في ساعات المساء.
 
ودعا مواطنون في المديرية السلطة المحلية للتدخل والتعامل مع المبنى المتهالك قبل وقوع كارثة حال تكرر سقوط ما تبقى منه.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا