التربة.. بائعو القات يتظاهرون تنديداً بـ"الجبايات غير القانونية والاعتداءات" في نقطة السمسرة

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر العشرات من بائعي القات اليوم في مدينة التربة، جنوبي تعز، للتنديد بـ"الاعتداءات والتعسفات وفرض الجبايات الغير قانونية من قبل نقطة تحصيل ضريبة القات في منطقة السمسرة" .



وفي التظاهرة التي جابت شوارع المدينة وصولا إلى مبنى المجلس المحلي بالمديرية؛ ردد المشاركون هتافات تطالب السلطات بإنصافهم وحمايتهم من الاعتداءات والتعسفات التي تطالهم بشكل مستمر من قبل متعهد تحصيل ضريبة القات في منطقة السمسرة.



وشكا المحتجون في بيان لهم قيام نقطة تحصيل ضريبة القات في منطقة السمسرة بمديرية الشمايتين بقيادة المدعو هلال الدغيش بالاعتداء المتكرر على باعة القات واستخدام السلاح لفرض مبالغ مالية على سلعة القات دون وجه حق ودون أي سندات رسمية، بالرغم من صدور قرارات تقضي بإيقافه عن العمل.



وقال البيان، إن بائعي القات يتعرضون للاذلال والاعتداء بقوة السلاح من قبل نقطة تحصيل الضرائب، كما يتعرضون للسب والشتم، وإجبارهم على دفع رسوم غير قانونية، تفوق الضريبة المقررة قانوناً، مشيرين إلى أنهم لا يحصلون على سندات رسمية، وأن تلك المبالغ لا تذهب لخزينة الدولة.



وناشد المحتجون محافظ محافظة تعز نبيل شمسان التدخل لحمايتهم وإيقاف تلك الممارسات والاعتداءات وعمل حد للجبايات الغير قانونية، مطالبين بضبط المشكو بهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع، مشددين على أن كرامة الناس ليست مباحة.



وكان محافظ محافظة تعز قد وجه في برقية، بإيقاف المتعهد السابق لضريبة القات هلال الدغيش وتمكين متعهد آخر وذلك بعد تزايد الشكاوى من قبل باعة القات، وبعد صدور تقارير وتوصيات من مكتب ضرائب محافظة تعز تطالب بإيقاف المذكور.



يذكر أن نيابة التربة كانت قد أصدرت قبل أيام أمراً قهرياً بضبط المدعو هلال الدغيش، على خلفية شكاوى باعتداءات طالت عدد من باعة القات.

