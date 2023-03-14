شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى في مقدمة مستقبلي جثمان القاضي "فهيم الحضرمي" بمطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ـ إعلام المجلس

وصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة عدن، جثمان فقيد الوطن عضو المحكمة العليا القاضي "فهيم الحضرمي"، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، بعد إن وافاه الأجل فيها مساء الأحد الماضي.

وكان في مقدمة مستقبلي الجثمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي "محسن يحيى طالب"، ورئيس المحكمة العليا القاضي د. علي الأعوش، وعدد من أعضاء المجلس، والقضاة، والقيادات المدنية، والعسكرية، والمسؤولين في الدولة.

وقال رئيس مجلس القضاء، إن القاضي فهيم الحضرمي، كان واحداً من القضاة الذين عملوا بإخلاص ووفاء في خدمة الناس والمجتمع، و برحيله فقدت السلطة القضائية بشكل خاص والوطن بشكل عام، واحداً من الشخصيات الهامة، مؤكداً على دوره الاستثنائي في تحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالدور البارز للقاضي فيهم الحضرمي، من خلال عمله في مختلف المناصب التي تقلدها وكان آخرها عضواً في المحكمة العليا، وما قدمه من نموذج يحتذي به في خدمة الوطن والمواطنين، والبصمات الإنسانية المؤثرة التي جعلته محل إعجاب وتقدير الجميع دون استثناء.

وعقب ذلك، شُيّع جثمان القاضي الحضرمي، إلى مقبرة أبو حربة بعد الصلاة عليه في مسجد العادل بمدينة انماء مديرية البريقة.